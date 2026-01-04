Наш експерт след удара срещу Мадуро: Либералният модел се срутва

Военният удар на Съединените щати срещу Венецуела и залавянето на Николас Мадуро далеч не са просто акт на правосъдие. Това е събитие със силата на геополитически трус, който разклаща основите на международния ред. Пред Нова телевизия бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов предупреди, че светът навлиза в нова фаза, в която интересите на големите държави все по-често изместват принципите на международното право.

Петролът – истинската причина за атаката?

Според Божилов обвиненията срещу Мадуро в наркотероризъм са само част от пъзела, а истинският двигател на конфликта е петролът. Той припомни, че преди национализацията, извършена от Уго Чавес, американски компании са инвестирали милиарди долари във венецуелската нефтена индустрия, но впоследствие са били напълно изтласкани от достъпа до тези ресурси.

„Нефтът във Венецуела е тежък и специфичен, изисква модерни технологии за добив и преработка, каквито американските компании притежават. Тяхното завръщане би донесло икономическа ефективност, но политическата цена на подобен сценарий остава изключително висока“, подчерта Божилов, като намекна, че икономическите сметки са водещи, дори когато се говори за правосъдие.

Репресии, избори и загубена легитимност

Анализаторът бе категоричен, че Европейският съюз и САЩ никога не са признали легитимността на Мадуро след изборите през 2018 г. и 2024 г., определяни от Запада като манипулирани. По думите му управлението на Мадуро е довело страната до икономически срив и хуманитарна катастрофа, каквато Латинска Америка не помни, с над 8 милиона венецуелци, напуснали родината си.

Тази комбинация от репресии, бедност и международна изолация постепенно е лишила режима от всякаква морална и политическа защита, превръщайки го в удобна цел за външна намеса.

Защо Делси Родригес, а не опозицията?

Един от най-парадоксалните моменти след удара е решението управлението да бъде поето от вицепрезидента Делси Родригес, а не от опозиционния лидер Мария Мачадо. Според Божилов това не е случайно.

„Вашингтон търси преди всичко стабилност. Рязката смяна на режими в Ирак, Либия и Афганистан показа, че внезапната демократизация често води до хаос. Затова сега се залага на контролиран преход, дори ако това означава временно запазване на лица от стария режим“, обясни той.

Опасният международен прецедент

Макар операцията да е била „военно-технически перфектна“, последиците ѝ са тревожни. По думите на Божилов либералният международен модел е в дълбока криза, а действията във Венецуела създават опасен прецедент.

„Когато интересът надделява над правото, това дава аргументи и на други сили. Русия може да използва подобни действия като оправдание за налагане на свои интереси в региони, които смята за зона на влияние“, предупреди анализаторът.

Той подчерта, че Европа е изправена пред стратегически избор – или да остане зависима от трансатлантическите решения, или да изгради собствен капацитет за отбрана и сигурност. Ситуацията остава динамична, а прогнозата на Божилов е, че Николас Мадуро вероятно ще получи тежка присъда в САЩ – финал, който може да се окаже начало на нова, още по-несигурна глобална епоха.

