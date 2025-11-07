Шефът на Райнметал с разкритие за въоръжаването и завода в България

Европейската отбрана се преструктурира с нова скорост, а България заема видимо място в плановете на германския оръжеен концерн "Райнметал". Компанията обяви значителни инвестиции в региона като част от стратегията си за укрепване на източния фланг на НАТО – територията, която днес се смята за ключова за сигурността на целия континент.

България – част от новата отбранителна карта на Европа

Шефът на "Райнметал" Армин Папергер заяви в интервю за германската обществена телевизия ZDF, че концернът вече изгражда производствени мощности в България, Румъния и Литва. Целта е да се осигури по-бърза и надеждна логистика на съюзниците от НАТО в региона.

В нашата страна проектът се реализира чрез партньорство с Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) в Сопот и включва изграждането на завод за барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

„Райнметал“ усилено инвестира в Източна Европа, защото сигурността на този фланг е от изключително значение“, подчерта Папергер. По думите му германският концерн очаква удвояване на оборота си до 2027 година, като ключова роля за това ще изиграят именно проектите на Балканите.

Германия с амбиция за военен лидер в Европа

Папергер отбеляза, че след десетилетия на забавяне Германия днес наваксва бързо изоставането във въоръжението. „25 години страната не направи почти нищо за модернизацията на Бундесвера, но сега ситуацията се променя“, заяви той.

Според него до 2029 година Германия ще има най-силната конвенционална армия в Европа благодарение на вече одобрените програми за въоръжение, които включват нови транспортни средства, боеприпаси и модерни бойни системи.

Съчетаването на германския индустриален капацитет и източноевропейските партньорства, сред които се откроява и България, е в основата на тази стратегия. Така страната ни не само става част от европейската отбранителна инфраструктура, но и придобива нова роля в сигурността на региона.

