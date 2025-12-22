Само една държава в света се издържа от местни храни

Страна, в която повечето хора живеят по тясна крайбрежна ивица, а 85% от територията е заета от обширни райони с непроходими тропически гори, се превърна в единствената в света за 2025 година, която си осигурява храна единствено за сметка на собствените си ресурси.

Това пише Science Focus.

Тази страна с население от около 830 000 души се нарича Гвиана и се намира в Южна Америка, до Венецуела.

Страната успя да постигне пълна хранителна самодостатъчност във всички основни групи храни, сочи проучване, публикувано в списание Nature Food, което анализира данни за 186 страни, за да определи колко добре всяка от тях може теоретично да изхранва населението си само чрез домашно производство. И то не поради уникални гори, а чрез максимално използване на ограничените си земеделски земи.

Повече храни с по-малко разходи

Докато в по-голямата част от земеделската земя в света, само една култура се отглежда на обширни, хомогенни полета, фермерите от Гвиана предприемат съвсем различен подход към земеделието. Те практикуват смесени култури. Това означава, че те отглеждат две или повече култури заедно в една и съща област, докато всяка от тях заема собствена ниша и използва ресурси по различно време.

Фермерите, които отглеждат кокосови палми, засаждат ананаси или домати между младите дървета, докато узряват. Царевицата и соята използват една и съща почва: соята "поправя" азот по естествен път, докато царевицата получава хранителни вещества в друг сезон.

В същото време страната е увеличила производството на храни, като не е изтощава хранителните вещества в почвата по-бързо, отколкото те се възстановяват, благодарение на метод, известен като регенеративно земеделие.

Животновъдството е интегрирано в земеделските системи, а ерозията на почвата се предотвратява от факта, че живите корени остават в земята през цялата година. Тези методи активно възстановяват здравето на почвата, а също така предотвратяват нейното разграждане.

Конфликти

Гвиана е наследник на земите на Британската империя и е единствената англоговоряща държава в Южна Америка. Тя е в непрекъснат конфликтът с Венецуела, като десетилет ия е спорна територия. Интересът на Венецуела се засили след 2015 г., когато ExxonMobil обяви, че е открила нефт в търговски количества край бреговете на Есекибо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com