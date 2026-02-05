Елен Колева призна за Калин Терзийски

Актрисата Елен Колева, която преди години изживя страстен романс с Калин Терзийски, коментира загубата му, споделяйки лични спомени от дългата и емоционална връзка, която ги е свързвала в миналото.

"Нас ни свързва „Мактуб“, свързва ни поезията. За мен Калин е една много светла душа, в него имаше нещо много чисто и детско, просто той беше непримирим с живота тук, което няма нищо общо с неговата душа", каза тя в "Преди обед".

"Аз вярвам и знам, че душата му в момента е по-спокойна, със сигурност. Винаги ще бъда благодарна за тази среща, защото Калин ми даде страшно много", допълни актрисата.

Елен определи връзката си с Калин като „кармична“ - според нея всяка връзка е такава, защото „няма случаен човек в живота на всеки.“

Калин и Елен Колева имаха връзка преди години, като двамата споделяха общата си страст към поезията и писането. През 2015 година актрисата дори издаде собствена книга с поезия, озаглавена „Мактуб”. Името идва от арабски и означава „съдба”, а редактор на творбите ѝ бе Калин Терзийски. През 2016 г. двамата участваха във "Фермата".

Калин Терзийски почина на 22 януари, като брат му съобщи тъжната вест. Тогава Елен Колева се сбогува емоционално с писателя, като написа:

„Поезията е форма на любов,

която не умира заедно с тялото.

Тя преминава през думите,

през срещите,

през Мактуб.

Благодаря ти

за онази любов на думите,

в която смъртта няма последната дума..

R. I. P Калин Терзийски“

