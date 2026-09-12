Елен Колева призна за Калин Терзийски
Актрисата и писателят имаха връзка преди години
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Актрисата и писателят имаха връзка преди години
Разбила сърцето му както никоя друга
В Ритуалната зала на Централните софийски гробища стотици близки, приятели и почитатели си взеха последно сбогом с писателя, публицист, сценарист и ху...
В литературните среди са шокирани от кончината на големия писател
Какво се говори в културните среди
Приятелите се прощават с единствения по рода си писател във Фейсбук профила му със спомени и цитати
Тъжната новина съобщи брат му
Известният писател и художник съобщи тъжна новина
„Никога няма да спра вдигам кръвно, защото съм от породата на алфа-хората. На тях им скача адреналинът от всяка несправедливост"
Топ писател го закъса яко
Обидиха писателя Калин Терзийски
Кризата винаги има лечебен ефект: Това, което не ни убива, ни прави по-силни, припомня Калин Терзийски
Вълнуват ме вълнуващите се, казва писателят
Калин Терзийски представи новата си книга „Вълнения“, която събира в едно книжно тяло неговите най-важни публицистични текстове от последните десет го...
Калин Терзийски отново дързко щурмува публичното пространство. Този път писателят си навлече гнева на мнозина в социалните мрежи, след като публикува...
Нико (Николай Давидов), мениджър в голяма IT компания и Калин Терзийски станаха добри приятели във "Фермата"
Писателят и участник в реалити предаването на БТВ „Фермата" Калин Терзийски беше приет по спешност в УМБАЛ „Софиямед". Писателят е постъпил с оплаква...
Елен Колева се показа майстор в доенето на крава и издейства комфорт за звездите Шест известни личности и 13 непознати, но много надъхани участници,...