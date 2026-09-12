Всичко за Калин Терзийски

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"Фермата" започна с дуел

"Фермата" започна с дуел

Елен Колева се показа майстор в доенето на крава и издейства комфорт за звездите Шест известни личности и 13 непознати, но много надъхани участници,...

12 септември | 6:25
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