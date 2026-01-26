Разкриха коя жена е боготворял Калин Терзийски

Ранната кончина на обичаният писател Калин Терзийски, стана повод някои медии да припомнят коя жена е боготворял, макар да е имал постоянна половинка до себе си.

"Всички знаем за аферата на Терзийски с Елен Колева, която разказваше, че писателят е разбил сърцето й, признавайки й, че се вижда и с други жени... Малцина обаче помнят, че Калин винаги е признавал една жена за любовта на живота си и тя е актрисата Диана Димитрова. Да, същата, която обвини Юлиан Вергов в побой, но не успя да спечели делото срещу него. Калин Терзийски и Диана Димитрова се запознават на премиерата на една негова пиеса, а после тя му изпраща покана в мрежата. Той се чувства поласкан, излизат на вечеря и оттам насетне Терзийски осъзнава, че е привлечен жестоко от младата и умна жена. Връзката им трае около година, но приключва като Диана го напуска. Калин винаги е твърдял, че това е една от най-големите му болки и че Димитрова е жената, която е разбила сърцето му така, както никоя друга. Вместо да останат в добри приятелски отношения обаче, тя го намразва жестоко, защото той предава чатовете им в мрежата едно към едно в своя книга", пише сайтът europulsenews.azontree.com.

