Диана Димитрова покори Холивуд с нова роля
Играе в американски филм
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Играе в американски филм
На каква стойност приема поръчки
Драмата се разраства извън екрана
Актрисата е категорична, че няма да толерира обиди
Актрисата искаше да съди колежката си Рая Пеева
Тя сподели какво успяла да научи в Кухнята на Ада
След кавга с Рая Пеева
Напрежението в предаването ескалира
Разбила сърцето му както никоя друга
Прикова погледите с горещ кадър
Актрисата отново у нас
Истината ще възтържествува и всеки, който е правил зло, ще си го получи, написа актрисата
Нов емоционален пост на актрисата
В какво се усъмни актрисата
Това изненада мнозина
„Никога няма да спра вдигам кръвно, защото съм от породата на алфа-хората. На тях им скача адреналинът от всяка несправедливост"
Това откритие тогава, остава епохално и до ден днешен
Актрисата отпраши за Франция
Как реагира актрисата на новата му изгора
Актрисата даде показавия в съда