Голяма радост за Диана Димитрова

Диана Димитрова се завърна в България.

След цяла година зад граница актрисата отново е на родна земя, макар и за кратко. Това съобщи тя в социалните мрежи.

В емоционален пост тя сподели, че е избрана за чуждестранен филм след няколко кръга кастинг във Франция - признание, което приема като важна крачка в професионалния си път.

"У дома съм! След цяла година - за кратко, но с голяма радост", написа тя, публикувайки снимка с усмивка и кафе в ръка.

