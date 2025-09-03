Голяма радост за Диана Димитрова

Диана Димитрова се завърна в България.
След цяла година зад граница актрисата отново е на родна земя, макар и за кратко. Това съобщи тя в социалните мрежи.
В емоционален пост тя сподели, че е избрана за чуждестранен филм след няколко кръга кастинг във Франция - признание, което приема като важна крачка в професионалния си път.
"У дома съм! След цяла година - за кратко, но с голяма радост", написа тя, публикувайки снимка с усмивка и кафе в ръка.
