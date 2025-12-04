БГ наглеци! Ето какво става в кръчмите в София

Байганьовският бизнесмен вилнее здраво в столицата.

Ресторанти и бистра в центъра на София вече са с толкова раздути цени, че станаха недостъпни за средния столичанин, а какво ще се случи през януари не е трудно да се досетим.

Цифрите се сменят през седмица и стават все по-високи, като салата или предястие за под 20 лева почти никъде по заведенията не се намират. Така вече е лукс да седнеш в заведение дори на малка ракия със салата, или картофки с бира. Защото т.нар. актуално домашни картофки се предлагат срещу 16-17 лева ,пише Лупа.бг.

Цените на салатите са направо люти – между 18 и 25 лева. И то при намален грамаж и лъжливо съдържание – ако поръчвате зеленчуков микс с някой по-скъп продукт, от него се слага минимално количество, колкото да се отчете че го има.

В повечето случаи, в менюто са описани порции с повечко съставки, за да не остане изненадан клиентът от малките количества. „Народната” шопска вече не я търсете за под 12-15 лева. Тя си остава най-евтина, а всичко друго с по-завъртяно заглавие в менюто скача до 20 лева и повече.

Срещу високата цена обаче получавате няколко тънки парчета домат, малка чушка и трохи сирене, оплакват се клиенти, поръчали „Градинарска” или „Селска салата”.

В „Овчарската” пък е спестена и шунката, и гъбите, че дори и маслината.

Зелената салата „Цезар” с кротони и пилешко, или пък с риба, вече твърдо държи 20 лева, а на някои места е и по-скъпа. Цената остава висока, независимо дали марулите не преобладават, за сметка на месото.

По-специалните предястия – тези с морски дарове, или с риба пък струват колкото основно ястие – по около 25 лева.

Основните блюда са на невъзможни цени. Ястията със свинско и телешко месо, гарнирани с гъби и зеленчуци, си вървят по 30-35 до 40 лева, а по-специалните може да ви струват и петдесетачка.

Най-евтина остава скарата, и то ако просто поръчаш кебапчета или кюфтета с гарнитура. Средната цена на бройка е 3 до 5 лева.

Пиците пък вече изобщо не са младежко ястие за жълти стотинки - „Пеперони” с лют салам върви по 26-27 лева. Най-евтината пица върви по 17-20 лева.

Кръчмарите прилагат и кокошкарски трикове – скачат цените на малките добавки. Като например пърленките или чесновите хлебчета, които в централните заведения ще ви струват повече от 10 лева.

Порция чорбаджийски чушки например, може да ви се струва, че е нещо дребно и едва ли ще струва много, но грешите – една порция върви по около 12 лева.

Естествено, най-големият удар идва с алкохола – малка ракия среден клас в кръчмите вече върви по 6-7 лева, с някои изключения в по-скромните места. Да му мислят пиячите, ако решат да поръчат няколко питиета. Бутилка среден клас вино пък върви по 35 до 200 лева, в зависимост от сорта и заведението. По-добре да не решаваш да се освежиш с коктейл където и да е в столицата - най-евтините алкохолни миксове струват по 13-15 лева, а по-завъртяните - с пухкава пяна, плодчета и някоя екзотична добавка вървят по 25-30 лева на дъното на чашката, покрити с лед.

Каничка наливно вино – половин литър, без да сте много наясно какво точно ви наливат, ще ви излезе около 25-30 лева. Ако искате литър – пригответе 50.

