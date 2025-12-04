Нова драма на границата. Шофьорите в капан

Напълно е спряно движението през граничния пункт с Гърция "Кулата-Промахон" и в двете посоки. Не се пропускат както камиони, така и леки автомобили.

Българските гранични власти към момента нямат официална информация какво е наложило пълната забрана за движение. Само час и половина продължи времевият прозорец, осигурен от гръцките власти за преминаване на тежкотоварни камиони от България към южната ни съседка. През това време близо 1000 ТИР-а успяха да се изтеглят към Гърция.

По информация на БНР фермери от района на Драма и Като Неврокопи са тръгнали с трактори към границата.

