Тамара Глоба обеща поредица от успехи на 2 зодии

Известната руска астроложка Тамара Глоба обяви 2 зодиакални знака с поредица от успехи. Тъй като Меркурий се движи директно (от 29 ноември), ние сме в период на яснота и решителни действия. Ключов транзит на Луната е Юпитер в Близнаци, който ще зададе тона за разширяване на възможностите чрез комуникация, учене и нови връзки.

Близнаци - най-щастливият знак през декември 2025 г.

Тъй като основният транзит е Юпитер в Близнаци, Тамара Глоба казва: „За Близнаци декември бележи кулминацията на едногодишна работа. Юпитер във вашия знак ви прави магнит за възможности. Вие сте в центъра на събитията и вашата работа е да бъдете проводник на информация и нови идеи. Не крийте интелигентността и комуникативните си умения – те са най-голямото ви предимство. Този месец бихте могли да сключите сделка, която ще промени живота ви, или да получите предложение, което ще промени пътя ви през следващата година.“

Кариера и финанси: Способността ви бързо да обработвате информация и да намирате иновативни решения ще бъде възнаградена. Възможни са доходи от проекти, свързани с комуникации, журналистика, информационни технологии, образование или търговия. Декември е идеално време за стартиране на личен блог, онлайн курс или събитие за работа в мрежа.

Личен живот: Юпитер засилва естествения ви чар. Привличате интересни хора, а взаимодействията ви носят не само полза, но и удоволствие. За свободните Близнаци има голяма вероятност за среща, която ще започне с интересен разговор.

Какво трябва да направите: Бъдете проактивни, споделяйте идеите си и насрочвайте срещи. Силата ви е в свързването с хора и информация. Разберете какво ви предсказва месечният хороскоп за декември 2025 г.

Везни - хармония чрез партньорства

Основен транзит: Юпитер в Близнаци (във вашия 5-ти дом на творчеството и любовта). Тамара Глоба казва: „Везни, декември е време на творчески разцвет и романтични възможности за вас. Юпитер в 5-ти дом ви носи лекота, вдъхновение и шанс да изразите своята индивидуалност. Не се страхувайте да бъдете център на внимание! Вашият чар е в разцвета си сега и в личния ви живот могат да се случат събития, променящи живота. За тези, които са във връзка, това е време на обновена страст и съвместно творчество.“

Кариера и финанси: Щастието идва чрез творчески проекти, красота, изкуство, дизайн и всичко, свързано с естетиката. Чувствайте се свободни да предлагате вашите идеи - те ще бъдат добре приети. Възможни са неочаквани бонуси или финансови подаръци.

Личен живот: Този период е изключително благоприятен за любовта . Свободните Везни могат да очакват вълнуващи, вдъхновяващи срещи, може би в творческа среда или по време на ваканция. Съществуващите връзки ще навлязат в етап на романтика и взаимно възхищение.

Какво да направите: Поемете инициатива в личния си живот. Запишете се на курс по танци, посетете изложба, вечеряйте романтично. Позволете си да правите това, което ви носи радост - то ще привлече изобилие в живота ви. Проверете какво означава индексът във всеки знак, пише zajenata.bg.

