Тамара Глоба обеща приказен декември на 2 зодии

Според прочутата руска астроложка Тамара Глоба декември носи големи промени за две зодии.

Старите проблеми изчезват и се отваря пространство за нови възможности. Те трябва да се възползват от периода пред тях, за да успеят най-накрая да решат проблемите, които ги тормозят от години.

Скорпиони - време е за промени

За Скорпионите наближава период на облекчение. Застоялите ситуации напредват сами, а най-много промени се очакват в личния живот - старите връзки ще отстъпят място на нови, по-искрени и дълбоки чувства. За Скорпионите със семейства, връзките могат да достигнат съвсем ново ниво.

Финансовата стабилност става видима след 10 декември. Важно е да избягвате импулсивни решения и да се вслушвате в интуицията си - съдбата ще ви насочи по правилния път.

Козирози – нов етап

Козирозите, уморени от рутината, ще усетят прилив на енергия и вдъхновение. Декември носи възможност за промяна на нещо отдавна необходимо - работа, местоживеене или личен живот. Дългогодишни проблеми могат неочаквано да намерят решение.

Втората половина на месеца може да донесе среща с някого от миналото, което ще бъде значителен повратен момент. Подкрепа в професионалния живот е особено възможна, ако поемете инициативата, пише zajenata.bg.

