Гореща прогноза! Социолог видя нова първа сила

Политическият термометър в България отново се нажежи. Страната е на прага на нов предсрочен вот. Социологът Кольо Колев направи гореща прогноза за потенциална нова първа сила, като посочи и условието това да се случи.

Парламентът е в задънена улица

Колев заяви, че настоящото Народно събрание е изчерпало възможностите си. Основните партии вече открито признават, че не виждат шанс за съставяне на кабинет в този формат. Затова, по думите му, страната практически е в режим на обратното броене към избори.

Дори процедурата по връчване на мандатите няма да промени ситуацията. Според социолога третият мандат ще бъде използван единствено като инструмент за фиксиране на датата на вота. ГЕРБ и ПП–ДБ вече заявиха, че ще върнат незабавно мандата за кабинет, а ако и третата политическа сила постъпи по същия начин, изборите могат да се окажат още в края на март или началото на април.

Кой ще държи третия мандат?

Колев допуска, че президентът Румен Радев може да връчи мандата на партия, готова да го задържи известно време, докато се уточни изборният график. Част от формациите вече настояват за вот в началото на април, сред тях са МЕЧ, „Възраждане“ и „Има такъв народ“.

Голямото очакване: ще влезе ли Радев в битката?

Най-горещата част от анализа на Колев е свързана с фигурата на държавния глава. Според него в обществото има силно търсене на нова политическа алтернатива, а очакванията Румен Радев да се включи в изборите растат.

Социологът заяви, че е склонен да смята, че президентът ще участва в предсрочния вот – и ако това се случи, политическата карта може да се промени драматично.

Прогнозата: нова първа сила

Колев очертава вероятния състав на следващия парламент: ГЕРБ, ПП–ДБ, „ДПС – Ново начало“ Възраждане“, МЕЧ и евентуална формация, свързана с Румен Радев.

Според него ако президентът се включи в надпреварата, той има реален шанс да излезе като първа политическа сила – макар и без достатъчно депутати за самостоятелно управление.

Възможните коалиции

При такъв сценарий Радев би могъл да търси партньорство както с ПП–ДБ, така и с МЕЧ или „Възраждане“. Това би отворило напълно нови конфигурации, невиждани досега в българската политика, каза Колев.

Без Главчев начело на служебен кабинет

Колев е категоричен и по още един въпрос – не очаква Димитър Главчев отново да бъде назначен за служебен премиер.

