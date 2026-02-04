Още две имена за нова партия запазени в Патентното ведомство

Още две марки за нова политическа формация са запазени в Патентното ведомство два дни след "Нашата България". Заявките за имената "Български демократичен алианс" и "Български алианс за демокрация и напредък" са подадени отново анонимно на 29 януари за еднакви класове стоки и услуги, свързани с политиката.

Трите са единствените от този тип тази година, показа справка на Dir.bg в електронния регистър на търговските марки.

Не е ясно дали някоя от марките е свързана с новия политически проект на Румен Радев. От екипа му вече обявиха, че марката "Нашата България" няма нищо общо с доскорошния президент.

В интервюто си за "Панорама" Радев каза, че няма време за регистрация на партия. Ще обяви името и хората в проекта си в последния момент, за да ги предпази от атаки на опоненти.

