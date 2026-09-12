От Пържиграх до Недоклан: Истории за 9 села със странни имена
Зад някои селищни имена стоят вековни истории
Следете всички новини, анализи и коментари за Имена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Зад някои селищни имена стоят вековни истории
Актьорът наскоро призна, че преживял тежък емоционален срив, докато се е опитвал да се справи със семейните трудности
Популярността на 25-годишния нападател рязко нарасна по време на Мондиал 2026
Доц. Владислав Миланов разказа за новата мода
Битката за бъдещето на киното - така определиха кинофестивала тази година
На тях се отдава силата на кармичен растеж и материално изобилие
Не е ясно дали са свързани с новия проект на Радев
Означава "възвишена"
472 Софии са се появли на бял свят през миналата година
Излезе статистиката на НСИ за 2025 година
Пред техните потомци днес поех ангажимент Столичната община да подкрепи издигането на паметник на капитан Димитър Списаревски
На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия), който заел мястото на предателя Йуда
Църквата почита Св. безсребреници Козма и Дамян и възвръщане честните мощи на преп. Йоан Рилски чудотворец
Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици
След трагедията обявиха ден на траур в града
Това стана с няколко доклада до съвета
Вто кои са те
Как ще се казват новите станции
Счита се, че от този ден нататък зимата започва да си отива
Все още няма нищо официално