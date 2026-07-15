Кръстиха стотици новородени на Ерлинг Холанд

Стотици перуански родители са кръстили новородените си деца на норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд в навечерието на четвъртфиналния двубой между Норвегия и Англия на Световното първенство по футбол, съобщи националният регистър за самоличност на страната, предаде NOVA.

Популярността на 25-годишния нападател рязко нарасна по време на Мондиал 2026. Холанд остана в историята на Мондиал 2026 със седем отбелязани гола, включително и двете попадения при историческата победа на Норвегия над Бразилия, с която скандинавците достигнаха за първи път до четвъртфиналите на мондиал.

Според данните на регистъра 468 перуански деца са получили само името Холанд, а 91 бебета се казват Ерлинг Холанд (две собствени имена).

"Различни футболни звезди вдъхновяват перуанците при избора на имена за техните деца", заяви говорителят на институцията Иван Торес пред телевизия Panamericana. По думите му повечето регистрации са направени в седмиците след началото на Световното първенство, като броят им значително се е увеличил след класирането на Норвегия за четвъртфиналите.

"Холанд вече е и перуанец", пошегува се Торес.

Футболните идоли и преди са вдъхновявали перуанските родители. В страната живеят 3402 души с името Меси, като 292 от тях се казват Лионел Меси. На Кристиано Роналдо са кръстени 1185 души, 1241 носят името Ямал, а рекордьор остава Неймар - 33 809 перуанци са кръстени на бразилската звезда.

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