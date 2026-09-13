Община Казанлък връчи ваучери за памперси и бебешка храна за 36 новородени
Община Казанлък отново подаде ръка на младите родители
Следете всички новини, анализи и коментари за Новородени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Община Казанлък отново подаде ръка на младите родители
Популярността на 25-годишния нападател рязко нарасна по време на Мондиал 2026
Това предвиждат промени в Наредбата за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи
Удари антирекорд
Като жест на внимание и подкрепа към семействата в първите месеци от отглеждането на децата им
Шестнадесет момичета и седемнадесет момчета бяха посрещнати днес в сградата на общината
Ваучерите са предназначени за закупуване на памперси и бебешка храна
От днес всеки ден между 13:30 и 14:30 часа посетителите ще могат да се любуват на тях
Най-застрашени от изчерпване на местата са големите болници в страната, предупредиха от Спешна помощ
В горната част шлемовете са украсени като корони
Майката е 30-годишна и се чувства добре
Учени откриха евтин начин да спасяват безценни животи. Изследователи от уошингтънския университет и организация за закрила на децата от Сиатъл предста...
В Неонатологично отделение на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" Кърджали е въведен масов слухов скрининг при всички новородени деца или постъпили за лечение в о...
Сатовча. Положителе е прирастът в община Сатовча за 2014 година. Родените деца са 182. В сравнение с 2013 година те са с 9 повече. Миналата година на...
София. Около 11% от новородените в България са недоносени, обясни председателят на фондацията „За нашите недоносени деца" Нина Николова пред "Дарик"....
С раждането на момченце посрещнаха Новата 2015 г. лекарите и акушерките в кърджалийската болница. Бебето се е появило в 5,30 ч. на първи януари. Т...
София. Две бебета са родени в МБАЛ-Шумен в сутрешните часове на 1 януари. От Родилното отделение съобщиха, че в 5.30 часа е проплакало момченце, с тег...
Хасково. Размерът на една минимална заплата ще получават майките на новородени в Димитровград. Принципното решение за това взеха на редовната си сесия...
София. Ваксини за новородените у нас ще има, дори и да бъда глобен. Това обяви пред bTV министърът на здравеопазването в служебния кабинет д-р Миросла...
Лондон. Най-често срещаното име за новородено момче през 2013 г. в Англия и Уелс е Мохамед, като сбор от всичките му вариации на изписване. Класацията...