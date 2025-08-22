36 новородени получиха ваучери от Община Казанлък

Днес в сградата на Община Казанлък бяха раздадени 36 ваучера за еднократна помощ за новородени, сред които и 3 двойки близнаци.

Ваучерите са предназначени за закупуване на памперси и бебешка храна, като традицията се поддържа от шест години и е в подкрепа на младите семейства в Общината.



Помощите бяха връчени от заместник-кмета Сребра Касева, която подчерта, че политиката на кмета на община Казанлък Галина Стоянова е насочена към осигуряване на безупречни условия за отглеждане на деца и насърчаване на младите хора да създават семейства именно тук.



„Подкрепата за младите родители е част от визията на кмета Стоянова за едно по-сигурно и благоприятно бъдеще за нашите деца и за града ни“, заяви Сребра Касева.

Община Казанлък продължава да следва своята последователна политика за подпомагане и стимулиране на семействата с деца, което е и една от причините за отчетения ръст на раждаемостта в региона.

