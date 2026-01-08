Неучебен ден в Крумовград заради порои и бедствено положение

На територията на Крумовград е обявен неучебен ден заради продължаващите интензивни валежи, които нанесоха сериозни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура. Само за последното денонощие в района на места са отчетени над 120 литра дъжд на квадратен метър, което доведе до рязко влошаване на обстановката.

Още вчера в община Крумовград беше обявено частично бедствено положение. Стихията е наводнила мазета, учебни заведения, земеделски земи и стопански постройки. Пътища в района са залети от вода, а придвижването на места е било сериозно затруднено. Най-тежък остава проблемът с водоснабдяването – общо 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции.

Кметът на Крумовград Себихан Мехмед (на кадъра горе) обясни, че обстановката се е влошила рязко, след като метеорологичният код е преминал от оранжев в червен. По думите ѝ първият сериозен инцидент е бил прекъснат мост между селата Гривка и Зиморница, при което 12 души са останали временно без връзка с общинския център.

По информация на областния управител на Кърджали Никола Чанев валежите през нощта отново са били много интензивни, но към момента дъждът е спрял и обстановката започва бавно да се нормализира. Нивото на водата при застрашения мост е спаднало, а почистеното през лятото дере е предотвратило още по-сериозен катаклизъм.

Предстои да бъдат предприети мерки за възстановяване на електрозахранването в квартал „Дружба“, а след пълното оттичане на водата ще започнат огледи за оценка на материалните щети. В съседната Кирково към момента няма затворени пътища и данни за бедстващи хора, но институциите остават в повишена готовност.

