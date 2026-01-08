Арда се надигна! Страшна драма с двама работници в багер

Двама работници, бедстващи на багер по време на изкопни дейности в кариера в село Долно Черковище, са спасени.

След подаден сигнал на 7 януари следобед незабавно са предприети действия за реагиране, като на място са изпратени три екипа на ПБЗН - Хасково и две спасителни лодки. Обстановката е била силно усложнена поради значително повишеното ниво на река Арда, която е излязла извън коритото си вследствие на обилните валежи в района. За ситуацията своевременно е уведомен областният управител, съобщиха от Областната администрация на Хасково, предаде БГНЕС.

Установено е, че двама работници, намиращи се на багера, са били на около 300 метра от брега, в силно компрометиран участък с натрупани отпадъци и паднали дървета. Започнала е подготовка за евакуация със спасителни лодки, но поради силното течение на реката е било необходимо изчакване за спадане на нивото на водата. По разпореждане на областния управител д-р Стефка Здравкова са предприети действия за регулиране на водния обем чрез ВЕЦ „Студен кладенец“, което е позволило създаване на по-безопасни условия за провеждане на спасителната операция.

Около 21:30 ч. спасителните екипи достигат до багера и бедстващите работници, които са успешно евакуирани без пострадали.

В спасителните действия са участвали още екипи на ИАРА с две спасителни лодки и два екипа на терен.

