Язовирите преливат, реките заливат Родопите

Язовирите в Кърджалийска и Смолянска област рязко повишиха нивата си след интензивните валежи през последните дни, като на места са отчетени до 80 литра дъжд на квадратен метър. Поройните количества доведоха до силно пълноводие на реките, излизане от коритата им и локални наводнения в редица населени места и земеделски терени.

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение в шест села, обявено за четвърти път от началото на годината. Причината е отново залетият мост над река Арда, който осигурява единствения достъп до населените места и който беше покрит от придошлите води. В цялата Кърджалийска област реките са силно пълноводни, а на много места водата е заляла ниви и пътища.

Сериозни проблеми създават и обилните валежи по пътната мрежа, където на отделни участъци има заливания и свлачища, временно затрудняващи движението. От снощи двата големи язовира в региона – „Кърджали“ и „Студен кладенец“, преливат през преливниците си, ситуация, която се случва рядко и засилва напрежението в района.

Областният управител на Кърджали Никола Чанев увери, че няма хора в бедствено положение. По думите му достъпът до шестте села около моста към Китница е временно прекъснат, но при спиране на валежите се очаква водата да се оттече и преминаването да бъде възстановено още днес.

В една от махалите на село Китница е регистриран свлачищен процес, при който пътят е затрупан, а три къщи са временно откъснати. Очаква се тежка техника да бъде изпратена на място в рамките на часове, за да се възстанови пътният достъп и да се предотврати по-нататъшна изолация на хората.

От областната управа подчертават, че преливането на язовирите не представлява опасност за населението. Язовир „Кърджали“ прелива през два от четирите си преливника, а „Студен кладенец“ – през пет от девет, като дебитът на водата вече намалява и не се отчита риск за населените места надолу по течението.

От снощи валежите на територията на Кърджали са спрели и очакванията са водните количества постепенно да се оттекат, което да доведе до спадане на нивата на реките и нормализиране на обстановката. За днес синоптиците от НИМХ не са обявили предупредителни кодове за опасни явления, макар прогнозата да предвижда следобедни валежи в Западна България и условия за поледици в северозападните райони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com