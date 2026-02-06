Заснемането на пациентки в АГ кабинет отваря вълна от искове

Всяка жена, която е била преглеждана в гинекологичен кабинет, в който е имало видеонаблюдение, може да предяви граждански иск, без да е длъжна да доказва дали записът е бил гледан, разпространяван или дали лицето ѝ се разпознава. Това заяви адвокатът по медицинско право Величка Костадинова, като подчерта, че решаващият фактор е самият акт на незаконно заснемане.

Незаконното заснемане само по себе си е вреда

Според Костадинова не е необходимо да се доказва дали видеото е стигнало до трети лица. Вредата е налице още в момента, в който пациентката е заснета без нейно знание и съгласие в ситуация на изключителна уязвимост. Тя се изразява в страх, унижение и дълбоко нарушаване на личното пространство и неприкосновеността на личния живот.

Порнографски сайтове и спорната „защитна версия“

Част от жените вече разполагат с доказателства, че записи от прегледите им са били публикувани в сайтове с порнографско съдържание. Въпреки това има и случаи, при които не е ясно дали кадрите са били разпространявани. Въпросните сайтове продължават да функционират, като към видеата е добавен надпис, че участниците са „актьори“, а съдържанието е „нагласено за развлечение“ – твърдение, което не променя правната оценка на случая.

Кой носи отговорност

На първо място отговорността е на лечебното заведение, тъй като то отговаря за организацията на работата и условията, при които се извършват медицинските прегледи. По думите на Костадинова е възможно като ответници да бъдат привлечени и външни фирми или лица, извършвали видеонаблюдението, но само ако се докаже, че са имали достъп до записите или контрол върху тях.

Законът е ясен: възложителят отговаря

Дори при възлагане на дейности на външна фирма, основната отговорност остава за лечебното заведение. Законът е категоричен, че този, който възлага работа, отговаря за действията на изпълнителя, особено когато става дума за лични данни и основни права на пациентите.

Искове за неимуществени вреди

Всяка заснета пациентка има право да търси обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неправомерното действие. Размерът на обезщетението се определя от съда и зависи от конкретните обстоятелства, но самото нарушение е достатъчно основание за предявяване на иск.

Ролята на Комисията за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни може да извърши проверки и да наложи административни санкции, но те не водят автоматично до обезщетение за потърпевшите. Констатациите ѝ обаче могат да бъдат използвани като силни писмени доказателства в гражданския процес и да улеснят доказването на нарушението.

