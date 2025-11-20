Бой и арест в столично училище! Екшън между три ученички

Скандал и побой между гимназистки разтърсиха столично средно училище, а намеса на родители доведе до арест и хоспитализация. Семейството на една от потърпевшите твърди, че деветокласничката е нападната, с изскубани до корен кичури коса и в шок от преживения ужас. Инцидентът стига до полицията и до разменени тежки обвинения между двете страни.

Майката: „Биха детето ми, удариха и мен“

Майката на пострадалото момиче, Стефка, разказва, че всичко започнало в тоалетната, където според нея съученичка пребила дъщеря ѝ. Жената се обадила на съпруга си да сигнализира полицията и веднага тръгнала към училището. Дъщеря ѝ я чакала разтреперана на входа, а по пътя по стълбите Стефка вижда ново физическо спречкване. Когато поискала обяснение от едно от момичетата, тя се нахвърлила върху нея, а друга я ударила по главата. „Имам огромен хематом, паднах на пода, учителките ме спасиха“, казва жената.

Лелята на деветокласничката също се намесила по-рано, след като чула писъци. Опитала да предотврати побоя, но според думите ѝ нападението продължило. „Полицията дойде след 50 минути. Обвиниха ме, че се намесвам. А аз да гледам ли как бият племенницата ми? Изгониха ме и ме задържаха за 24 часа“, споделя тя възмутена.

Проверка и обяснения пред родителите

Директорът на 24 СУ „Пейо К. Яворов“ Снежина Петрова заяви, че сигналът е бил подаден както от родителите, така и от учител – колега, който дори получил криза с високо кръвно при опита да овладее напрежението. Тя уверява, че училището прави всичко възможно да защитава децата и очаква компетентните органи да изяснят обективно фактите. „Нямам официална информация от разследващите, за да взема мерки“, допълва тя.

Семейството на обвинените ученици: „Те нападнаха първи!“

Майката на момичетата, за които се твърди, че са извършили побоя, защитава дъщерите си с коренно противоположна версия. Тя твърди, че именно близките на пострадалата са нападнали първо: „Лелята хвана за косата голямото ми дете, започна да я души. Две учителки я спасиха. Малката се намеси да защити сестра си.“ Жената добавя, че роднината на другата страна е отправяла тежки заплахи – „ще чупя кокали“ и „ще ги убия“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com