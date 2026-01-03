Ето причината за кончината на Димитър Пенев ОБНОВЕНА

Почина легендарният Димитър Пенев! Тъжната вест съобщиха негови близки.

На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години.



Той е издъхнал тази сутрин на 80-годишна възраст, след като в последните дни състоянието му се е влошило.

Пенев се бореше със заболяване от години.

Избран за треньор №1 на 20-и век в българския футбол, легенда на ЦСКА и Локомотив (Сф) като играч, а на "червените" и на националния отбор - и като наставник.

Пенев е човекът, извел България до най-големия успех във футбола - четвъртото място на Мондиал 1994 в САЩ.

Осем пъти е шампион на България като футболист и три пъти като треньор. Двукратен победител в анкетата за Футболист на годината.

Уважаван и обичан от всички - истинска и безспорна легенда на футбола у нас.

Екипът на СТАНДАРТ поднася искрени съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев!

