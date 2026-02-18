Жребият е хвърлен! ЦСКА и Лудогорец в битка за финала

Жребият за полуфиналите в турнира за Купата на България е хвърлен. Той бе изтеглен преди минути в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна, предаде gol.bg.

Арда Кърджали се падна срещу Локомотив Пловдив. Втората двойка е Лудогорец – ЦСКА. Тимът от Кърджали и разградчани ще са домакини в първите срещи от полуфиналните сблъсъци.

В този етап участват 4 отбора, които са се класирали от Третия кръг (1/4-финалите) в турнира. Това са Арда Кърджали, Локомотив Пловдив, Лудогорец и ЦСКА.

Жребият бе пълен, всички 4 отбора попадат в една урна, като ще се определят 2 двойки отбори.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в две футболни срещи. Домакин на първата среща във всяка двойка е отборът изтеглен първи в двойката.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят през април. Първите срещи са на 7 и 8 април, а реваншите на 21 и 22. Финалът е насрочен за 21 май на Националния стадион „Васил Левски“.

Символичен домакин на финала ще е отборът, който спечели първия полуфинален сблъсък.

