Шок в ШЛ! Галатасарай разби Юве

Галатасарай разби с 5:2 Ювентус в страхотен първи мач от плейофите на Шампионска лига.

На препълнения до краен предел стадион "Рамс Парк" двата отбора сътвориха истински спектакъл и освен седемте гола, имаше още куп голови положения и напечени епизоди.

Преломният момент се оказа изгонването от игра на Хуан Кабал в средата на второто полувреме, което наклони везните в полза на турците, пише gol.bg.

Така Галатасарай взе отличен аванс преди реванша в Торино, който ще се играе след седмица. "Бианконерите" продължават да играят кошмарно на този стадион – 1 равенство и 3 загуби в Шампионска лига, като последното поражение беше гарнирано и с отпадане, нещо, което е твърде вероятно да се случи сега.

