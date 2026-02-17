Левски е на крачка от най-важния ход за бъдещето си

Левски е на крачка от това да реши един от най-важните въпроси за бъдещето на клуба – кой ще бъде генерален спонсор. Вчера се появиха информации, че Сираков е бил на финални разговори с ръководството на една от компаниите, които искат тяхното лого да бъде на екипите на Левски.

Според запознати, отново става въпрос за една от водещите родни букмейкърски компании. За капак нейните цветове са сходни с тези на родния гранд – синьо и жълто. И въпреки слуховете Сираков ще си запази акциите и тежката дума.

Родната фирма е изпреварила чужда, която също оперира на българския хазартен пазар. Офертата на чужденците обаче е била малко по-слабата, пише „Мач Телеграф“.

Както е известно, изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров гарантира, че този въпрос ще бъде решен скоро. Сред феновете пък се носят легенди, че новият спонсор може може да помогне на „сините“ и на издигането на нов стадион.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com