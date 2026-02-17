Иво Димчев каза нещо за Петрохан и смути всички

Иво Димчев зае трето място в началото на 14 сезон на "Като две капки вода". Всичко започна добре още с представянето му, но в края на изпълнението една негова шега смути мнозина.

Отначало той се представи: "Занимавам се с театър, съвременно изкуство, а в последните 10 години доста с музика. Първата асоциация, когато хората чуят за мен е предполагам "откачен", прекалено свободен, гей, провокативен. А аз не съм чак толкова провокативен. Миналата година получих "Икар" за моя спектакъл "Меч". Преподавам изкуство в Холандия. Понякога преподавам и в Берлин".

Песента, която Димчев избра се оказа, че всъщност е избор на неговите родители - Том Джоунс и "Дилайла".

Публика и жури бяха изключително впечатлени от изпълнението му, като всички изразиха възхищение от способностите на Димчев, пише petel.bg. дно негово изказване обаче накара всички да се спогледат и да останат без думи.

Рачковго попита: "Как се чувстваш в кожата на този ретро мъжкар?", а Димчев отвърна: "Истината е, че се чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете. Пиян овчар в гората, около Петрохан някъде! Безследно са изчезнали тези овце!", добави Димчев и накара мнозина да погледнат в земята.

