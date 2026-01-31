Наша попфолк дива блесна на Алеята на славата в LA (СНИМКА)

Попфолк певицата ДесиСлава предизвика усмивки и любопитство, след като „откри“ името си на Алеята на славата в Лос Анджелис. В Инстаграм тя публикува снимка, на която се вижда надписът DESI върху една от звездите, като част от плочата е прикрита с обувката ѝ. Жестът очевидно е направен с чувство за хумор, тъй като звездата всъщност принадлежи на Деси Арнас - легендарния кубински музикант, диригент и актьор, който още през 1960 г. получава две звезди в Холивуд.

С публикацията си певицата намигна към феновете си и остави място за закачливи интерпретации. Кадърът бързо предизвика реакции в социалните мрежи и беше приет като символично присъствие на българската изпълнителка на едно от най-разпознаваемите места в световния шоубизнес.

В момента ДесиСлава е на концертно турне в САЩ заедно със синовете си Майки и Борис. Обиколката започна на 27 януари в Лас Вегас и ще приключи на 8 февруари в Нейпълс. В програмата са включени още концерти в Сан Франциско, Сиатъл, Кейп Код и Чикаго, като изявата в Сиатъл ще бъде със специален фолклорен акцент.

Снимка: Инстаграм

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com