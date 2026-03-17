Денят на Свети Патрик: днес се яде, пие и се весели шумно

На 17 март светът изведнъж позеленява. Не заради пролетта, която май се колебае, а заради Денят на Свети Патрик, който отдавна е напуснал границите на Ирландия и се е превърнал в глобално шоу с музика, бира и много традиции, които малцина познават в детайли.

Историята тръгва от Свети Патрик – мисионерът, който според легендите донася християнството в Ирландия и използва трилистната детелина, за да обясни Светата Троица. Оттам идва и символът на празника – зелената детелина, която днес се носи като амулет за късмет.

Но ако се чудиш какво наистина се прави днес – отговорът е прост: яде се, пие се и се празнува шумно.

Традиционната трапеза е тежка, топла и създадена да събира хората около масата. Най-класическото ястие е:

Corned beef с зеле – бавно готвено говеждо с меко, сладко зеле и картофи

Ирландска яхния (Irish stew) – с агнешко, картофи, моркови и лук

Соден хляб (soda bread) – плътен, леко кисел хляб без мая, който върви с всичко

А десертите не изостават:

Baileys сладкиши или кремове – с ирландския ликьор

Кейкове в зелено – защото цветът днес е закон

И, разбира се, напитките са половината празник:

Тъмна бира като Guinness

Уиски от Ирландия

Или просто бира… но оцветена в зелено за ефект

Любопитното е, че първоначално празникът е бил строго религиозен и дори доста тих. Днес обаче градове по целия свят – от Дъблин до Ню Йорк – организират паради, боядисват реки в зелено и превръщат деня в истински спектакъл.

И ако има едно правило, което всички спазват – то е да носиш нещо зелено. Защото, както гласи традицията, ако не си в зелено… ще те щипят за „наказание“.

Денят на Свети Патрик не е просто празник. Това е повод да забравиш сивото ежедневие, да седнеш на маса с приятели и да си позволиш малко шум, смях и зелена лудост – дори и далеч от Ирландия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com