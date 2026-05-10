Изненада! Малките очила се завръщат

Малките очила са между големите изненади в модата за пролетта и лятото. Те не само са реалната конкуренция на всички останали хитови модели, но вече се налагат и сред фаворитите в аксесоарите „последен писък“. Деликатни компактни силуети, които носят усещане за лекота и модерна естетика, не просто допълват визията, а са ключов детайл, който придава характер.

Какво ги прави толкова актуални? „Те са перфектната комбинация от ретро вдъхновение и съвремененна артистичност – изчистени геометрични форми, елегантни и тесни, с фини цветни акценти, освежаващи всяка визия. Подчертават лицето, придават загадъчност и лесно се комбинират и с всекидневен, и с вечерен аутфит“, коментира стила KWIAT топ експертът Павел Цветков.

Духът на елегантността е закодиран в минимализма, идеален за динамиката на града и в харомия с тенденциите в облеклата. В търсене на зрелищните контрасти, малките очила – елипса или „яйце“ се съчетават с обемни дрехи. За да изпъкнат, ги носете с лаконична визия, припомня Павел Цветков. Няма съмнение, че осигуряват шик без усилия. Посланието при очилата е ясно и силно – без табута в желанието за изразяване. Индивидуалност, смелост в играта с формите, размерите и цветовете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com