Ужасяващо езеро в Африка превръща животните в камък

В северна Танзания се намира едно от най-зловещите природни места на планетата - Езерото Натрон. На пръв поглед то изглежда красиво със своя кървавочервен цвят и огледална повърхност, но реалността е далеч по-страшна. Животните, които попаднат във водите му, често умират, а телата им се покриват с минерали и започват да приличат на каменни статуи.

Според наблюдатели причината не е мистична, а напълно научна - комбинация от вулканична активност, екстремна соленост и силно алкална вода превръща езерото в едно от най-опасните места за живите организми.

Вулканите превръщат езерото в химически капан

Данни на НАСА показват, че необичайният химичен състав на езерото идва от активни вулканични процеси в региона. На около 20 километра южно от Натрон се намират вулкани, които отделят смеси от натриев карбонат и калциев карбонат.

Тези вещества преминават през подземни разломи и захранват над 20 горещи извора, вливащи се в езерото. Резултатът е вода с изключително висока алкалност и соленост, способна да разяжда кожа и тъкани.

Допълнителен проблем е, че езерото няма излаз към море или океан. Водата постоянно се изпарява заради огромните горещини, а валежите не успяват да компенсират загубите. Така концентрацията на соли непрекъснато расте, а дълбочината на езерото рядко надвишава три метра.

Огледало на смъртта за птици и прилепи

Въпреки смъртоносната среда, в езерото все пак съществува живот. Там виреят така наречените халоархеи - микроорганизми, които обичат силно солена среда и придават характерния червен оттенък на водата.

Те привличат и малките фламинго, които използват района като едно от основните места за размножаване в Източна Африка.

За много други животни обаче езерото се оказва фатален капан. Прелетни птици и прилепи често се разбиват във водата, заблудени от силно отразяващата повърхност, която изглежда като празно пространство.

Според IFLScience подобна дезориентация е преживял и пилот на хеликоптер през 2007 г. Машината му се разбила във водата, а оцелелият оператор Бен Хърбъртсън разказал, че езерото буквално е изгаряло очите му. „Водата беше физически гореща и изгори очите ми“, спомня си той.

Снимките, които шокираха света

Езерото Натрон придоби световна известност през 2013 г., когато фотографът Ник Брандт публикува серия от ужасяващи изображения на „вкаменени“ птици и прилепи.

Снимките бързо обиколиха света и породиха легенди, че езерото буквално превръща животните в камък, подобно на митичната Медуза.

Истината обаче е малко по-различна. Животните не се вкаменяват, а се мумифицират. Минералите във водата извличат влагата от телата им и постепенно ги покриват със солни отлагания.

Любопитното е, че същият минерал - натрон - е използван още от древните египтяни при мумифицирането на мъртвите.

„Никой не би плувал в него“

Самият Ник Брандт по-късно разкрива, че е подреждал откритите тела в различни пози, за да изглеждат още по-зловещо.

„Заснех тези същества такива, каквито ги намерих на брега, а след това ги поставих в реалистични пози, сякаш ги връщах към живот“, обяснява фотографът.

Той отправя и сериозно предупреждение към всеки, който подценява опасността на езерото.

„Толкова е разяждащо, че дори най-малкото порязване би било изключително болезнено. Никой никога не би плувал в него. Това би било пълна лудост“, казва Бранд пред списание Smithsonian.

