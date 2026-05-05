Защо любовта ни подлудява? 3 странни открития на учените

Любовта от далечни времена се възприема като емоция, свързана със сърцето, но съвременната наука все по-категорично я връща там, където всъщност се ражда - в мозъка. Изследванията показват, че чувствата, привличането и дори страданието са резултат от сложни невронни процеси, които оформят начина, по който се обвързваме и реагираме.

„Любовта е функция от по-висок порядък, която изисква префронталният кортекс да изпраща сигнали към амигдалата, достатъчно мощни, за да отменят реакцията „бий се или бягай“, обяснява д-р Луси Браун.

Любовта и омразата се раждат на едно и също място

Изследване на University College London показва, че мозъчните вериги, които отговарят за любовта и омразата, са почти идентични.

Професор Семир Зеки обяснява, че и двете емоции активират области като путамена и инсуларната кора - зони, свързани със силни реакции, напрежение и дори агресия. Това обяснява защо понякога любовта лесно преминава в гняв – двете състояния са неврологично свързани и могат да съществуват едновременно.

Разбитото сърце е реална физическа болка

Невровизуални изследвания показват, че емоционалната болка - като раздяла или загуба - се обработва в същите мозъчни области, които реагират при физическо нараняване.

Това означава, че страданието при загуба не е просто психологическо усещане, а реална физиологична реакция. В някои случаи тя може да доведе до т.нар. „синдром на разбито сърце“ - медицинско състояние, при което силният емоционален шок причинява временна сърдечна дисфункция.

Любовта действа като естествено обезболяващо

Трето изследване на Stanford University School of Medicine показва, че силните чувства на любов могат да намалят усещането за болка.

„Когато хората са в тази интензивна фаза на любовта, настъпват значителни промени в настроението им, които влияят на възприятието за болка“, обяснява д-р Шон Маки.

Мозъкът активира системите за награда и удоволствие, които действат подобно на мощни обезболяващи механизми. Именно затова любовта може едновременно да лекува и да наранява - всичко зависи от това как мозъкът обработва преживяването.

