Разкриха истината за последните часове на принц Филип

Принц Филип е бил диагностициран с рак на панкреаса осем години преди смъртта си през април 2021 г., твърди британският биограф и историк Хюго Викърс в книгата си "Кралица Елизабет Втора: Лична история".

По думите му лекарите открили "сянка" върху панкреаса на херцога и извършили операция. "Присъдата беше неоперабилен рак на панкреаса", пише Викърс. Биографът допълва, че след поставянето на диагнозата през 2013 г. мнозина смятали, че Филип вероятно повече няма да се появи публично. Вместо това обаче той "надхитрил песимистите".

Според Викърс херцогът на Единбург прекарал кратко време във фермата Ууд в имението Сандрингам, след което се върнал към публичните си задължения през август същата година, пише "Дир".

Принц Филип почина на 9 април 2021 г. в Уиндзор, два месеца преди да навърши 100 години. Тогава Елизабет Втора и кралското семейство описаха кончината му като "много лека", а официалната причина за смъртта беше посочена като "старост".

Викърс обаче отбелязва, че принцът "не е искал да доживее 100-ия си рожден ден", тъй като не харесвал вниманието и суетата около подобни юбилеи. Биографът описва и последните часове от живота му: "В последната нощ той се измъкна от медицинските сестри, затътри се по коридора, взе си бира и я изпи." На следващата сутрин Филип се събудил, изкъпал се, но споделил, че не се чувства добре. "До този момент той беше живял с рак на панкреаса близо осем години, значително по-дълго от обичайното след поставяне на подобна диагноза", пише Викърс. Според него Елизабет Втора не е била до съпруга си в момента на смъртта му. В по-ранните години тя често молела персонала да я информира, ако състоянието му се влоши.

Самата кралица почина около 17 месеца по-късно през септември 2022 г. на 96-годишна възраст. Подобно на съпруга си, официалната причина за смъртта й също беше посочена като "старост".

След кончината й синът й Чарлз Трети, който се възкачи на британския трон, заяви: "Смъртта на моята любима майка, Нейно Величество Кралицата, е момент на най-дълбока тъга за мен и всички членове на семейството ми."

