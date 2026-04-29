Огромна радост за Уилям и Кейт

Голям ден за Уилям и Кейт! Херцозите празнуват 15-ата си годишнина от брака, като за радостния случай споделиха нов семеен портрет.

На снимката Уилям и Катрин лежат в тревата, усмихнати, заедно с децата си - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, както и кучето им по време на великденската ваканция. Снимката е направена от фотографа Мат Портеъс в Корнуол.

Кралската двойка се ожени в Уестминстърското абатство в Лондон през 2011 г. Принцът и принцесата се запознаха в университета „Сейнт Андрюс“. Те прекараха първите три години от семейния си живот в Ангълси, където принц Уилям премина обучение с хеликоптер, за да стане пилот на спасителна служба на Кралските военновъздушни сили. Двойката посрещна първото си дете, принц Джордж, през 2013 г. Принцеса Шарлот се роди две години по-късно, а принц Луи - през 2018 г.

