Кралска закуска за здрави сърце и кожа. Ето какво похапва Чарлз сутрин

Когато чуем за кралска трапеза, обикновено си представяме отрупани маси и тежки софри. Крал Чарлз III обаче напълно разбива този стереотип. Вместо пищни кулинарни изкушения, британският монарх залага на изненадващо скромно, но изключително полезно начало на деня. Специалистите по хранене са категорични – неговият избор е истински еликсир за сърцето и кожата.

Според австрийското списание Falstaff и дългогодишния кралски готвач Дарън Макгрейди, Чарлз III от години е верен на свежите, сезонни продукти. Неговото любимо сутрешно меню включва яйца, сирене, спанак и домати.

На пръв поглед това е съвсем обикновено ястие, но всъщност е перфектно балансирана бомба от протеини, витамини и антиоксиданти:

Яйца и сирене: Идеална комбинация за ситост. Яйцата доставят ценните витамини B12 и D, както и холин (ключов за паметта и нервната система), а сиренето добавя калций и протеини за здрави кости и мускули.

Спанак: Зарежда тялото с витамини А, С, К, желязо и фолиева киселина, а антиоксидантите в него пазят клетките от преждевременно стареене.

Домати: Богат източник на ликопен – мощен съюзник в грижата за сърцето, който освен това предпазва кожата от вредните влияния на околната среда.

Колаген бонус: Витамин С, съдържащ се в изобилие в спанака и доматите, стимулира естественото производство на колаген, който поддържа кожата еластична и сияйна.

Въпреки че животът в двореца често изглежда недостижим, сутрешният режим на Чарлз III доказва нещо много важно: за да се храните като крале, не ви трябват скъпи суперхрани или сложни рецепти. Няколко съвсем обикновени и достъпни съставки са напълно достатъчни, за да осигурите на организма си най-добрия възможен старт на деня.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com