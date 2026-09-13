Как времето за закуска и вечеря влияе на продължителността на живота
Изследователите откриха връзка между часовете за хранене, циркадния ритъм и риска от сърдечно-съдови заболявания
Следете всички новини, анализи и коментари за Закуска. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изследователите откриха връзка между часовете за хранене, циркадния ритъм и риска от сърдечно-съдови заболявания
Ето как се приготвят
Поредният летуващ по родното Черноморие сподели в социалните мрежи своето възмущение
Не само какво ядем, а и кога: часът на хранене определя теглото и здравето ни
През лятото са хит по курортите
Тя е чудесен избор, когато разполагате само с няколко продукта и искате нещо топло и вкусно за минути.
Със златиста коричка за неустоим вкус
С един малък трик се получават перфектни
Неговият избор е балансирана бомба от протеини, витамини и антиоксиданти
Правилната температура, подходящият тиган и точният момент за сваляне от котлона могат да превърнат обикновените яйца в истинско кулинарно удоволствие
Македонката Дона ги пренесла през океана
Неправилното миене на зъбите може да причини непоправими щети на емайла им
В забързаното ежедневие най-добрите съвети за отслабване често са прости идеи, които лесно могат да се спазват
Не бива да се консумира захар на празен стомах
Тези бухтички са от онези рецепти, които ухаят на дом и изчезват още топли. Отвън – златисти и леко хрупкави, отвътре – меки и въздушни. Рецептата е н...
Става за минути
Този продукт може да се добави към всякакви ястия
Известно е, че Чарлз III обича яйца, варени точно четири минути
Важно е и какво съдържа
Тайната е в баланса от продукти