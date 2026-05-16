Донаците не са американски, а са от Банско. Ето рецептата

Американските донътс, всъщност произлиза от една стара рецепта от Македонския край, която достигнала Америка с голямата емигрантска вълна от Македония след поредицата от войни, сполетели Балканите през периода 1912-1918г, пише www.culinarytourism.bg.

Естествено историята е за македонката Дона, която по съседски в никому неизвестен американски град, сутрин като правела закуска на своето семейство после често раздавала и на комшиите. Сладките много се харесали и останали за бъдещето с името на своята авторка Дона. Предпиремчивите американци веднага обогатили рецептата, добавяйки най-различни вкусове към сладкиша и ето днес това е една световна марка.

Дори и това да е измислица, донаците са обичани и правени от всички банскалийки.

Необходими продукти:

4 яйца, 1ч.ч. захар, 1ч.ч. домашно кисело мляко, 1ч.л. сода бикарбонат, брашно за средно твърдо тесто /700гр./, олио за омесване на тестото. По желание за аромат може да се добави ванилия или настъргана кора от лимон

Дъска за точене, точилка. Дълбок съд за пържене на донъците. 2ч.ч. олио за пържене

Начин на приготвяне:

Яйцата, захарта, киселото мляко и содата се разбъркват последователно.

Брашното се пресява директно върху дъската за точене /”краг”/. От него се отделя около една чаена чаша, която ще се използва при месенето. В центъра на образувалата се купчина се прави кладенче, в което постепенно се изсипва сместа и много внимателно първо с лъжица, а после с пръстите на ръце се омесва средно твърдо тесто. При месенето се добавя брашно докато тестото спре да лепне на ръцете. След това месенето продължава като ръцете се намазват с олио.

Дъската за точене се набрашнява леко, както и самата точилка.

Взима се част от тестото и се разточва на кора с дебелина около 0,5мм. Кората се разрязва на ромбове или други фигури по желане. Всеки ромб се пържи в дълбок съд с много мазнина до кафеникав загар. Изважда се и се поставя в дълбока купа, за да отпочине.

Сервиране

Донъците се сервират поръсени с пудбра захар или просто със сирене и домашно сладко

Донаците са най-вкусни, когато са топли.

Вуксът на Банско е забележителен. Традиците и до днес се спазват, а банскалии са наистина гостопримени.

