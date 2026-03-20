Сензационните кюфтенца, за които всички говорят

Настъргваш 2 средни тиквички и 2 моркова – фино, почти като за салата. Тук идва първата „тайна“: посоляваш леко и ги оставяш 10 минути, после изстискваш безмилостно. Ако остане вода – край с хрупкавостта.
Добавяш:
1 яйце
2–3 с.л. галета (или брашно)
2 скилидки чесън (смачкани)
малко копър или магданоз
сол, черен пипер
по желание – натрошено сирене или кашкавал за „уау“ ефект
Разбъркваш до гъста, лепкава смес. Ако се разтича – още малко галета.
Големият финал
С лъжица оформяш малки кюфтенца и ги пържиш в добре загрято олио до златно. Или – за по-лек вариант – печеш във фурна на 200°C върху хартия, докато хванат онзи апетитен загар.
Трикът, който всички пропускат
Добави щипка настъргана лимонова кора в сместа – вкусът „светва“ и става неочаквано свеж.
Сервират се с кисело мляко с чесън или лек сос с копър – и изчезват за минути. Точно от онези рецепти, които започват като „нещо здравословно“ и завършват като пристрастяване.
