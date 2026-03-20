ДА! На българската храна

Сензационните кюфтенца, за които всички говорят

Хрупкави и здравословни

20 мар 26 | 18:37
Настъргваш 2 средни тиквички и 2 моркова – фино, почти като за салата. Тук идва първата „тайна“: посоляваш леко и ги оставяш 10 минути, после изстискваш безмилостно. Ако остане вода – край с хрупкавостта.

Добавяш:

  • 1 яйце

  • 2–3 с.л. галета (или брашно)

  • 2 скилидки чесън (смачкани)

  • малко копър или магданоз

  • сол, черен пипер

  • по желание – натрошено сирене или кашкавал за „уау“ ефект

Разбъркваш до гъста, лепкава смес. Ако се разтича – още малко галета.

Големият финал
С лъжица оформяш малки кюфтенца и ги пържиш в добре загрято олио до златно. Или – за по-лек вариант – печеш във фурна на 200°C върху хартия, докато хванат онзи апетитен загар.

Трикът, който всички пропускат
Добави щипка настъргана лимонова кора в сместа – вкусът „светва“ и става неочаквано свеж.

Сервират се с кисело мляко с чесън или лек сос с копър – и изчезват за минути. Точно от онези рецепти, които започват като „нещо здравословно“ и завършват като пристрастяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:

Още по тема Вкусно
Още от ДА! На българската храна
Коментирай