Как да направим гюзлеми като на баба, но по лесния начин

Бързи гюзлемета с готови кори и на тиган - чудесна закуска, хубав старт на деня!

Необходими продукти:

кори за баница - 1 пакет (Одрински)

сирене - 200 г

масло - 50 г краве

олио

Една кора се разделя на две и се маже с краве масло. Отгоре се поръсва с натрошено сирене. Краищата на гюзлемите се сгъват така, че да се получи квадрат и се притискат, за не се отворят. Гюзлемите се пекат от двете страни в тиган с малко олио до готовност.

