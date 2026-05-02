Как да направим гюзлеми като на баба, но по лесния начин

02 май 26 | 23:31
Мая Петрова

Бързи гюзлемета с готови кори и на тиган - чудесна закуска, хубав старт на деня!

Необходими продукти:

кори за баница - 1 пакет (Одрински)

сирене - 200 г

масло - 50 г краве

олио

Една кора се разделя на две и се маже с краве масло. Отгоре се поръсва с натрошено сирене. Краищата на гюзлемите се сгъват така, че да се получи квадрат и се притискат, за не се отворят. Гюзлемите се пекат от двете страни в тиган с малко олио до готовност.

Източник: gotvach.bg

