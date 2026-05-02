България е нашата сцена!

Ако все още нямаме приятелки, догодина ще се пробваме в “Ергенът”

Хасан и Ибрахим Игнатови докосват с всеки тон, изплакал на бял свят от пръстите им и владеят силата на музиката по красив начин – с луд талант, но и смирение, доброта и отдаденост. Смислени млади хора, свещенодействащи не в популярната музика, а избрали пътя на рицарството в класиката.

Близнаците пианисти вече са утвърдени млади музиканти с десетки отличия и сцени по света зад гърба си. Още на 10–11 години стигат до световния прожектор с второто място на Детска Евровизия 2014 заедно с Крисия Тодорова и песента „Планетата на децата“, а малко по-късно вече свирят в зали като Карнеги Хол. Възпитани в семейство на музиканти, с ранен старт и силна класическа школа, днес те носят увереността на артисти, минали през големите сцени – от Виена до Ню Йорк – и продължават да доказват, че талантът им не е сензация, а траектория.

Ако се чудите по какво ги различават обяснението е много мило – Хасан е по-кльощавичък, има бенка и е малко по-висок. Ибрахим е леко по-пухкавичък, според описанието на близките им.

- Къде ви заварваме тези дни, как минава времето ви?

- Хасан: В момента сме в град Шумен и се готвим за пореден световен конкурс за пианисти-майстори „Артур Рубинщайн“, който трябваше да се проведе в Тел Авив, Израел.

- Двама души, едно пиано – добра дисциплина предимно ли е нужна или на първо място е дарът от Бога?

- Ибрахим: И двете заедно. Не може едното без другото.

- Разкажете за семейството си – първите спомени свързани с музиката, имаше ли интересна история?

- Хасан: В началото всичко беше като игра – впоследствие усетихме, че „играта“ започва да става интересна.

- Много е любопитно, че и четиримата, и сестрите ви сте близнаци и музиканти – играехте ли, свирехте ли заедно, преди да създадете групата „Икизлер“?

- Ибрахим: Думата „Икизлер“на турски означава „близнаци“. Понеже и по-големите ни сестри са близначки, Мерлин и Нермин, и групата трябваше да се казва „Икизлер грубу“(Групата на близнаците). Разбира се, работехме дълго време заедно, те са също професионални певици – бяха едни от основните солистки на АНПТ-Шумен.

- Като че майка ви Себиле остава леко встрани от интервютата. Разкажете и за нея.

- Ибрахим: Ех, да! Наистина в екипа има нужда и от поддържащ елемент. Тя винаги се е грижила за свежестта на външния ни вид и обикновено се крие от прожекторите и камерите.

- Веднага ли избрахте пианото, или имаше колебания за друг инструмент?

- Ибрахим: Да, в началото въпросът беше акордеон или пиано? Но впоследствие баща ни реши, че и двамата трябва да станем пианисти.

- Музикантите казват, че инструмента се сърди ако не свириш няколко часа на ден. Вие по колко време отделяте?

- Хасан: Според нас, инструментът не трябва да се сърди, затова свирим много часове на него. Трябва да се радва, че му се обръща внимание ... Горе-долу, като жените! Зависи от много работи – всеки ден се стараем да обърнем повечко време. Как би ви прозвучало, ако кажем, че репетираме по 5 часа на ден?

- Звучи впечатляващо! Кога за последно се скарахте за музика –и кой отстъпи?

- Ибрахим: Относно музиката, войната е перманентна. Който е по-слаб със защитата и аргументите, той отстъпва.

- Покривате ли се ако единият нещо не се справи на момента?

- Хасан: Разбира се, това е закон Божий. Ние сме близнаци, винаги се подкрепяме.

- Ако трябва да се опишете с една дума един друг – каква ще е тя?

- Хасан: Ибрахим е перфектен.

- Ибрахим: Хасан е максималист.

- Най-добри приятели ли сте си?

- Ибрахим: Разбира се! Засега не сме врагове, освен на конкурси.

- Какво ви струва успехът, какво публиката не вижда?

- Хасан: Трудът, който го полагаме. Всеки си мисли, че сме си просто надарени и всичко така идва отгоре. Такъв филм на съществува.

- Коя е най-трудната тишина – тази преди аплодисментите или след тях?

- Ибрахим: Преди аплодисментите –хората очакват винаги по-съвършено и още по-съвършено изпълнение. Ако не можете да им го предадете, аплодисментите нямат никаква стойност. И ако ще има аплодисменти, те трябва да бъдат заслужени.

- Има ли произведение, което ви плаши, независимо колко пъти сте го свирили?

- Хасан: Да, лично нашите композиции ни плашат. За нас са най-тежки нашите авторски произведения, защото винаги си мислим, че нещо липсва в самото произведение и всеки път добавяме някакъв друг съвършен елемент.

- Ако трябва да „преведете“ класическата музика за TikTok поколението –как ще звучи?

- Ибрахим: По принцип, не очакваме някой да хареса музиката ни в TikTok. Нашата музика е за ценители.

- Разкажете и за авторските творби.

- Хасан: Досега сме издали общо 3 сборника с наши авторски произведения, като последният съдържа изцяло пиеси за симфоничен оркестър.

- Разкажете и за обучението си.

- Ибрахим: Обучението ни вече е към своя край. Все още сме студенти на Маастрихтската Консерватория в Нидерландия, и се опитваме да завършим 6 години в рамките на 4.

- Извън пианото кои сте вие - Хасан и Ибрахим?

- Хасан: Съвсем нормални граждани на България. Не се чувстваме звезди. Въпреки, че като излезем с приятели разбираме, че интересът към нас е жив. Хора от различни възрастови групи искат да се запознаят с нас и да научат повече за живота ни. Има и такива, които искат да ни докоснат с пръст.

- Какви са отделните ви мечти?

- Ибрахим: Малко е трудно да отговорим на този въпрос, тъй като мечтите и на двама ни са почти еднакви. Едно е сигурно – че искаме да продължаваме живота си в България, а не в чужбина.

- Имате ли си приятелки?

- Хасан: Засега сърцата ни не са завладяни. Догодина ще кандидатстваме в „Ергенът". Очакваме там да намерим подходящите половинки.

- България каква сцена е за вас, и каква са световните?

- Ибрахим: България е нашата сцена. От тук започна всичко, и тук ще приключи. Ние сме български пианисти, които прославят България по света, и занапред плануваме да предадем нашия опит на децата на България.

- Разкажете за участията си по света, как живеят хората?

- Хасан: Животът е интересен и различен във всяка точка на планетата. Но е добре човек, ако има възможност и желание, да посети колкото се може повече локации в различни страни, за да се запознае с културата на различните етноси.

- Какво ви връща тук, дори когато светът е отворен пред вас? Кои са Чудесата на България?

- Ибрахим: Носталгията винаги е на първи план. Връща ни в България абсолютно всичко онова, за което се сетите.

- Къде искате да бъдете след 10 години – на сцена, в студио или в нещо съвсем различно?

- Хасан: Не можем да кажем нищо. Бъдещето ще покаже. Едно е сигурно–ще продължаваме да работим и създаваме музика. Вярваме, че има какво да покажем на света.

- Поддържате ли връзка с Крисия, помагате ли си?

- Ибрахим: Разбира се, че поддържаме връзка! За съжаление, отдавна не сме се виждали, поради неотложни ангажименти от наша страна. Но идва лятото и със сигурност ще седнем и ще поговорим за сериозни бъдещи проекти. Обещаваме да хвърлим поредната бомба в музикалната индустрия на България – отново ще се заговори за триото Крисия, Хасан и Ибрахим.

- Кой е най-ценният урок, който сте получили?

- Хасан: Не вярвай на никого, освен на семейството си! Всеки, който каквото и да ви говори, накрая, да знаете, че става дума за пари.

- На кого сте благодарни най-много?

- Ибрахим: Благодарни сме на семейството ни, което винаги ни е подкрепяло в трудни моменти.

