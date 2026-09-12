Вълшебниците от Страната на Чудесата – България
Черния лебед и Джеймс Бонд раздаваха награди и емоция в Културния дом на Бургас
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Черния лебед и Джеймс Бонд раздаваха награди и емоция в Културния дом на Бургас
Ако все още нямаме приятелки, догодина ще се пробваме в “Ергенът", казват прочутите пианисти
Факелно шествие с полковите икони от вояната в лудогорския град Четиридневен маратон от тържествени ритуали, концерти, изложби и спортни събития ще о...
Няма да им отнемат победата в Карнеги хол, баба им и дядо им ги чакат за Байрама След фурора в Карнеги хол талантливите ни пианисти Хасан и Ибрахим р...
Бащата на Хасан и Ибрахим - Дениз Игнатов, заяви в ефира на БНТ, че двамата не са дисквалифицирани от престижното състезание "Американ протеже" в Карн...
Не съм пускал забранени видеа - дори не присъствах на репетициите, казва Дениз Игнатов, който бе обвинен, че заради него ще дисквалифицират синовете м...
Снимката от залата, направена от бащата въпреки забраната
Близнаците излизат довечера в "Карнеги хол" Близнаците Хасан и Ибрахим тези дни покоряват и Америка. Довечера момчетата излизат в престижната "Карнег...
Хасан и Ибрахим с консула Люцканов и актрисата Боряна Павлова, техен гид в Ню Йорк
37 млади музиканти ще участват в Националния конкурс за млади пианисти "Димитър Ненов", който ще се проведе днес и утре в залата на Разградската филха...
Талантливите пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови ще бъдат извънредна точка в дневния ред на заседанието на Министерски съвет, което ще се проведе днес....
Пианистите Хасан и Ибрахим ще открият конкурса за пианисти – непрофесионалисти „Bива пиано" 2015 година. Близнаците ще свирят в сряда вечер в зала „Б...
Маринела Маринова се страхува, че децата се претоварват, баща им обаче е безкомпромисен за календара на състезанията Пространство от три квадратни ме...
Пианистите спечелиха конкурс за легендарната зала Пианистите от Шумен Хасан и Ибрахим Игнатови ще свирят на легендарната сцена в "Карнеги хол" в Ню Й...
Талантливите близнаци плачат за любимите си екипи с надпис "България" Хасан и Ибрахим са останали без любимите си анцузи с надпис "България". Разбойн...
София. Фондация „Димитър Бербатов" открива за първи път дарителска кампания за подпомагане на четири деца пианисти, която ще продължи до края на тази...
Прекаленото внимание може да задуши всеки талант Винаги съм бил против, когато децата биват карани бързо да излязат от детството си и когато родители...
Хасан и Ибрахим Игнатови заедно с Крисия станаха втори на Евровизия, но нямат на какво да се упражняват
Цецка Цачева поздрави отличниците от Малта
Болното гърло и аварията с тока не попречиха на талантите ни да се представят достойно на детската "Евровизия" Крисия, Хасан и Ибрахим, които завоюва...