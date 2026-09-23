Пеевски: Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа!

Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи! Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Ето какво още гласи позицията на Делян Пеевски:

А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите.

Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев.

Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ.

Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това.

И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство. Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване.

По-рано днес стана ясно, че вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на данните за разходите на Делян Пеевски и произхода на парите му, съобщи МВР.

Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски в петък. “Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети“, заяви тогава Пеевски в отговор на твърденията на Демерджиев фирми за мантинели, като "дружества касички" са отклонявали обществени средства към него.