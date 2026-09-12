Пеевски за Съединението: Националният интерес трябва да е над всичко
Лидерът на ДПС призова българите да продължат да работят за силна и достойна България
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Лидерът на ДПС призова българите да продължат да работят за силна и достойна България
Сметната палата публикува имотните декларации на 16 000 лица от властта
За разлика от лидера на ДПС, Ивайло Мирчев - дори когато среща избиратели, слиза от колата само, за да ги…бие
Мисията на ДПС е да работи за хората, САЩ са стратегическият партньор на България, каза депутатът от ДПС
Той безспорно е сред най-влиятелните и решителни фигури, които концентрират сериозен обществен интерес и динамика
Ако наистина ще се повиши събирането на приходи, нека НАП да отидат на „Врабча“ 23, ние очакваме от държавата адекватно предложение, каза лидерът на п...
Опит за бягство от провала с обвиненията на Демерджиев кой с кого пътувал
Те отварят отново темата за "дълбоката държава" и за завладените от нея медии
Лидерът на ДСБ се възмути от двойния стандарт на умно-красивата общност
Любомир Петров заяви, че ще търси правата си по съдебен път
Демерджиев твърди, че Пеевски е бил в Дубай, когато е давал изявления пред медиите в Народното събрание в София
Не съм пътувала до Дубай, считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата, заявява тя
Проблем има Демерджиев, който огласява лични данни без право, правейки инсинуации и внушения
ДПС изрази удовлетворение от замразяването на договора и подчерта стратегическото значение на отношенията с Анкара
Възможно е да е подадена грешна информация на Демерджиев, каза предшественикът му
Щял да „прилага“ спрямо български граждани неприложими санкции на чужди държави
Пиар експертката смята, че темата за Пеевски и Атанасова трябва да се изясни, но не през телевизионни внушения
Тя настоява, че политическата отговорност трябва да се търси от вътрешния министър, а не чрез внушения срещу Конституционния съд
Остана впечатлението, че нв данните на МВР-шефа има грешка, каза бившият зам.-вътрешен министър