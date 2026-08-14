Борисов по-богат от Радев, милионер в парламента

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е двойно по-богат от премиера и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев. Това показва сравнението на имотните декларации на лидерите на основните партии в НС. Днес Сметната палата публикува отчетните документи на политиците за миналата година. Одитната институция оповести 16 000 имуществени декларации на властта, 637 лица не са подали документи.

Борисов вдигнал кеша с едно левче

За 2025 г. Бойко Борисов е декларирал 373 810 евро в три левови сметки, както и 392 262 лева в кеш (200 560 евро). Любопитно е, че лидерът на ГЕРБ е обявил само с едно лечве повече кеш в сравнение с 2024 г. Според декларацията сумите са натрупани от трудови доходи, изплатени болнични и неизползван отпуск.

От депутатска заплата Борисов е спестил малко над 7400 евро в сравнение с миналата година или общо 91 508,98 евро. Отново се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - взел е 31 617,27 евро. За втори път Борисов е декларирал и възнаграждения по други трудови договори - 71 478,60 евро или 5956,55 евро месечно.

Парите на Радев - само в банка

В същото време Румен Радев е декларирал 286 100 евро в банка и нито цент кеш. Това означава, че Борисов разполага с 288 270 евро повече от Радев, т.е. двойно. Премиерът е спестил над 67 хил. евро за година. Отделно има и 2888,8 евро в инвестиции. Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 691 евро, а съпругата му Десислава - 13 163,21 евро. Единствената му декларирана кола е шкодата "Октавия", която ползваше покрай скандалите с отнемането на колите на НСО, които развозваха администрацията на президентството. Той е платил за нея 8180,67 евро.

Пеевски с договори за наем

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е сключил осем договора за наем през 2025 г. - за пет къщи, апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Общата им площ е 5845 кв. м., а наемът - 226 973 евро. Най-скъпо му струва една от къщите - 79,3 хил. евро, а най-евтино е ателието - близо 7 хил. евро. Още 77,3 хил. евро е дал за наем на 5 луксозни автомобила: BMW, Ауди, Мерцедес, Тойота и Лендроувър. Имотите и колите обаче не са му нови, декларирал ги е и преди.

Витанов с онлайн инвестиции

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов се е ориентирал към онлайн инвестиции - дал е 100 хил. евро за портфейл с акции в белгийска банка. През 2024 г. си е купил и "Тойота" за малко над 11 хил. евро.

На свое име депутатът има само едно жилище - близо 100 кв. апартамент в София, закупен още през 2006 г. Миналата година той и съпругата му Милена са си купили къща с двор в пернишкото село Рударци за 357 904 евро. Г-жа Витанова обаче си е купила апартамент в Разлог през 2021 г. и е дала 17 895 евро за 40 кв. в Пловдив през 2024 г. Бившият евродепутат не е декларирал налични парични средства, нито банкови сметки над 5000 евро.

Мирчев е фука с евтин "Форд"

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев е декларирал 63,7 хил. евро от заплата, както и 10 225 евро, които има в кеш от нея. В банковата си сметка пък има 81 803 евро, за които също е посочил, че са от заплата. Съпругата му Евгения е заявила, че разполага с 9714 евро в наличности и още 25,5 хил. в сметката си. Годишната й заплата пък е била 30,8 хил. евро. Освен това през 2025 г. Мирчев си е купил и лек автомобил "Форд" за 6000 лв. През 2022 г. Мирчев и съпругата му са си купили жилище в София - 135 квадрата за 513 405 лева. Отделно Мирчев има и магазин в столицата, купен за за 24 061 лева през 2014 г., но тази година не ги е описал в декларацията си. Въпреки това е декларирал 1840 евро от отдаване под наем или други предоставяне за ползване на имущество. Той се е възползвал и от близо 25 хил. евро за сътрудници от парламента.

Божанов - като църковна мишка

Толкова е декларирал и колегата му Божидар Божанов. И той като Мирчев не е написал никакви имоти в декларацията си. Няма и коли, и земеделски земи. Не е декларирал нищо в кеш, нито банкови сметки. Единствено е вписал 68,9 хил. евро от заплата.

Атанасов отчита само заплати

Нов хюндай за 11,6 хил. евро си е купила Весела Атанасова - съпруга на шефа на ДСБ Атанас Атанасов. Депутатът е вписал по 209 599 евро както в кеш графата, така и в тази за банкова сметка. За сравнение през 2024 г. е декларирал 226 315 лева кеш или 115 713 евро. Като депутат е заработил 133 633 евро. Получил е повече в сравнение с други лидери в парламента, тъй като е зам.-председател на парламента. Жена му е заработила 16 673 евро за годината.

Асен Василев живее в кутийка

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пък е декларирал апартамент в София. Имотът е 54 кв. м. и е придобит през 2016 г. Струвал му е близо 30 хил. евро. Заплатата му за годината е 72,7 хил. евро, а в банковата си сметка има 20,8 хил.. Взел е и заем от 37,6 хил.

Костадинов с две селски къщи

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов притежава апартамент във Варна, като собственик е съпругата му Велина. Купен е през 2019 г. Цената му е 41 230,58 евро. Има по една къща с двор във варненското село Конастинтиново (280 декара) и в шабленското Тюленово (500 декара). В първото разгърната застроена площ е 149 кв. м, а във второто - 231. В банката има 7107,98 евро от заплата. Съпругата му пък разполага с 4300,99 евро от заплата.

Милионер в парламента

Шефът на Бюджетната комисия в НС Константин Проданов и съпругата му Светлана Фомина декларират финансови активи и вземания за общо 2 711 566 евро. Семейството няма задължения над 5000 евро. В брой двамата държат общо 7000 евро - 5000 евро са на Константин Проданов, а 2000 евро на съпругата му.



По банкови сметки семейството разполага с общо 417 483 евро. От тях 135 000 евро са на името на Проданов. Светлана Фомина има 200 000 евро и още 96 000 долара, чиято равностойност в декларацията е изчислена на 82 483 евро. Така парите в брой и по банкови сметки достигат общо 424 483 евро.



Най-голямата част от декларираното имущество са два заема, предоставени от Константин Проданов на местни лица. Единият е за 1 124 843 евро, а другият - за 12 782 евро. Общата стойност на вземанията е 1 137 625 евро. И двата заема са оформени с договори с нотариална заверка на подписите.



Проданов декларира и девет вложения във взаимни фондове на обща стойност 71 143 евро. Най-големите позиции са за 24 613 евро, 22 825 евро и 17 073 евро. Останалите шест вложения са за общо 6652 евро.



Портфейлът му от акции, държавни и корпоративни облигации и пари при инвестиционен посредник е оценен на общо 1 078 315 евро. Цената на придобиване на тези активи е била 1 025 283 евро, което означава положителна разлика от 53 032 евро, или около 5,2%.

Проданов притежава три корпоративни облигации на Ти Би Ай Банк, придобити за 300 000 евро и оценени към момента на декларирането на 312 357 евро.

Други три корпоративни облигации са на Алианц Банк България. За тях също са платени 300 000 евро, а декларираната им стойност е 315 550 евро.



Притежава и 252 000 акции на „Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ. Те са купени за 128 846 евро и са оценени на 131 040 евро. Има още 192 акции на швейцарската банка UBS, придобити за 13 000 евро. Тяхната стойност в декларацията е 7535 евро, или с 5465 евро под вложената сума.



В портфейла влизат и две позиции в държавни облигации на Румъния.

Едната е придобита за 124 150 евро и е оценена на 131 137 евро. Другата е купена за 151 200 евро, а декларираната ѝ стойност е 172 609 евро. При инвестиционния посредник Проданов държи и 8087 евро в пари.



Семейството притежава апартамент с гараж в София с обща площ 183 кв. м. Имотът е придобит през 2010 г. за 106 475 евро и е разделен поравно между двамата съпрузи. Цената е повторена в декларацията заради двата отделни реда за собствениците, но трябва да се отчете само веднъж. Декларирани са и две превозни средства. Volkswagen Passat, придобит през 2011 г. за 6400 евро, е обща собственост на двамата съпрузи. Константин Проданов притежава и мотоциклет Yamaha Vmax, купен през 2008 г. за 6000 евро. Общата цена на придобиване на превозните средства е 12 400 евро.