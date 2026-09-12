Властта отчете обрат при храните и готви защита срещу скъпите горива
Константин Проданов посочи спад на цените през няколко поредни месеца, а Бюджет 2027 ще комбинира социални мерки, по-нисък дефицит и удар по сивата ик...
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Константин Проданов посочи спад на цените през няколко поредни месеца, а Бюджет 2027 ще комбинира социални мерки, по-нисък дефицит и удар по сивата ик...
Сметната палата публикува имотните декларации на 16 000 лица от властта
Премиерът поискал публичните извинения на Диамант и Проданов
Хитроумният й ход като на холивудска съпруга е спасение от фейсбук цунамито
Чували сме Борисов да говори лакърдии, каза председателят на парламентарната комисия по култура
Ние, жените от ДПС, се изправяме срещу арогантността и простащината, заяви зам.-председателят на ДПС
Реплика на председателя на Бюджетната комисия предизвика лют скандал в парламента
Председателят на бюджетната комисия отхвърли обвиненията, че финансовата рамка е антисоциална
Идеята е да се насърчи покупката с цел живеене, а не спекулация, каза Константин Проданов
„Прогресивна България“ залага нова методика за заплатите в администрацията, повече инвестиции и запазване на данъчната система
Константин Проданов обясни в детайли въведената забрана за покачване на цените
Майчинството няма да бъде намалявано, депутатските заплати във фризера
Константин Проданов обяви, че ще се преглеждат незаети щатове, пенсионери и граждански договори
Над 800 000 пенсионери ще получат 347,51 евро още през юли, без да чакат редовен бюджет за 2026 г.
Константин Проданов обяви, че капиталовата програма остава приоритет, но публичните финанси трябва да бъдат поставени под контрол
Финансовата ситуация в момента е близка до драматичната, каза Константин Проданов
Помощи ще бъдат насочени към енергийно бедни и засегнат бизнес, а държавата затяга контрола върху цените
Очертава се едно почти нерешимо уравнение, предупреди депутатът от ПБ Константин Проданов
Реформите трябва да се правят „интелигентно“, а не „на принципа да разрушиш къща, за да построиш колиба“, каза депутатът
Константин Проданов разкри как ще управлява "Прогресивна България"