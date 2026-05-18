Безобразни заплати! Ето къде хората на Радев удрят спирачката

"Слагаме таван върху безобразно високите заплати в държавни дружества и бордове. Премахваме автоматизма при увеличение на заплатите в силовите ведомства, президента, управляващите. Депутатските заплати се определят по правилника на Народното събрание, предстои да има промяна и там". Това заяви председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от ПБ пред БТВ.



Финансовата ситуация в момента е близка до драматичната, каза той. По думите му около 2,5 млрд. евро предстои да бъдат разплатени т.г., освен това има и плащане по Общински проекти, обясни Проданов..



Според него като първа стъпка за ограничаване на разходите ще бъде съкращаване на неефективните разходи, но не с намаляване на заплатите, а със съкращаване на незаетите щатове. На места може да бъдат редуцирани само незаетите щатове. Останалите мерки в бюджетната сфера ще бъдат на база анализ, каза той.



За цените на стоките, той обясни, че няма да правят нещо, което не е познато от световната практика. Проданов разказа, че на срещата при премиера Румен Радев един от производителите е заявил че не е вдигал цените на своите стоки от 2022 г., но в магазина те били увеличени.



Запитан колко е инфлацията в България, той каза, че е около 6-7%. "За всеки инфлацията е индивидуална, в зависимост от неговото потребление. Има много неща, които обикновеният човек не си купува. Ние се фокусираме върху това, което обикновеният човек ползва, за да оцелее", каза депутатът от ПБ.



За рафинерията "Лукойл" Проданов каза, че анализът там предстои да бъде направен. В сектор горива инфлацията е обособена от външни фактори, ние не може да влияем, но ще помогнем поотделно с много таргетирани мерки, каза депутатът от ПБ.



По думите на депутата амбицията на управляващите е новият бюджет да бъде приет на 1 юли. Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли, допълни Проданов.

