Нови лица се заклеха като депутати от „Прогресивна България“

Смени в парламентарната група последваха назначения на областни управители и заместник-министър

15 май 26 | 9:33
Иван Ангелов

Със съвсем нови попълнения започна днешното пленарно заседание на парламента, след като двама депутати от "Прогресивна България" официално положиха клетва като народни представители. Това са Мирослав Недялков Митков от Старозагорския избирателен район и Таня Петрова Гюрюшева-Николова от Търговище, които влизат в Народното събрание с решения на Централната избирателна комисия.

Рокадите идват ден след като парламентът прекрати пълномощията на трима депутати от формацията заради подадени оставки. Илко Илиев напуска Народното събрание, за да поеме поста областен управител на Търговище, а Марио Смърков става областен управител на Варна.

Третият напуснал депутат - Крум Неделков от Стара Загора, беше назначен за заместник-министър на земеделието и храните.

Промените са част от кадровите размествания между законодателната и изпълнителната власт, които управляващите започнаха през последните дни.

