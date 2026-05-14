Оставки на депутати от ПБ заради назначения във властта

Народното събрание прекрати пълномощията на народните представители от „Прогресивна България“ Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков, след като тримата подадоха оставки. Решението беше прието в началото на пленарното заседание, а точката бе включена в дневния ред след проведен председателски съвет.

Рокадите идват ден след като Министерският съвет назначи нови 28 областни управители в страната и освободи досегашните титуляри. С правителственото решение Илко Илиев поема областната управа в Търговище, а Марио Смърков става областен управител на Варна. Според запознати проф. Меделков вероятно ще заеме поста зам.-министър на земеделието, което е и причината да се оттегли като член на 52-о народно събрание.

Освен кадровите промени, депутатите днес трябва да се заемат и с две от най-важните теми в дневния ред на управляващите. Народното събрание ще обсъди на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, както и трите законопроекта за изменения в Закона за съдебната власт.

