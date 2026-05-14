Гласуват нови удари срещу спекулата и промените за ВСС в парламента

Парламентът влиза в нов сблъсък по две от най-чувствителните теми през последните месеци - цените и съдебната система. Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, както и три законопроекта за изменения в Закона за съдебната власт. Управляващите от "Прогресивна България" залагат на по-строг контрол върху цените и ограничения за Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат.

По-високи глоби и нов контрол върху цените

Парламентът ще разгледа законопроект за изменение на Закона за защита на потребителите, внесен от депутати от "Прогресивна България". Част от текстовете на практика прехвърлят разпоредби от Закона за въвеждането на еврото директно в Закона за защита на потребителите, като действието им се удължава с още една година спрямо първоначално предвидения срок.

Промените забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги за потребители, когато поскъпването не е икономически обосновано. Предвижда се Комисията за защита на потребителите да извършва преценка дали дадено увеличение е оправдано, а конкретният ред за това ще бъде определен чрез специална методика на Министерския съвет. Тя трябва да бъде приета в срок до три месеца.

Законопроектът въвежда и ново задължение за големите търговци на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарства. Компаниите с оборот за предходната година над 5 112 919 евро ще трябва ежедневно да публикуват ценова информация в машинно четим формат.

Предвидено е и сериозно увеличение на санкциите. За виновни физически лица глобите ще бъдат между 1000 и 10 000 евро, а имуществените санкции за еднолични търговци и юридически лица - от 5000 до 100 000 евро. Според проекта промените трябва да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да се прилагат до 9 август 2027 година.

Нови правила за ВСС и ограничения за влиянието

В дневния ред на парламента влиза и първото четене на три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

Основната цел на измененията е свързана със затягане на критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт и ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет при изтекъл мандат. Законопроектът на "Прогресивна България" предвижда кадрови решения да могат да се взимат само по изключение и при необходимост, свързана с нормалното функциониране на съдебната система.

Управляващите предлагат и мерки срещу концентрацията на влияние в съдебната власт. Според текстовете лица, заемали висши ръководни длъжности, няма да могат непосредствено след това да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.

Останалите законопроекти също съдържат промени, свързани със състава и избора на органите на съдебната власт, като дебатите около реформата се очаква да бъдат сред най-напрегнатите теми в пленарната зала през следващите дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com